Открылась выставка о жизни балаклавского греческого батальона

На территории храма Святых Двенадцати апостолов сегодня, 30 июня, открылась выставка об истории балаклавского греческого батальона. На ней можно узнать как жили греки в Балаклаве и даже их кулинарные предпочтения.

«История Балаклавского батальона тесно связана с селами Флотское (Карань) и Оборонное (Камары). Начиная с XIX века в них долгое время проживали греческие военнослужащие и члены их семей. Были построены церкви. Также они жили в Морозовке — это прежнее название Алсу. Некоторые греческие фамилии сохранились в родовых связях севастопольцев», – рассказали в СРОО "Исторический клуб «Севастополь Таврический»".

Кстати, в историческом клубе есть списки с фамилиями греческих семей, которые проживали в Севастопольском градоначальстве в начале XX века. Возможно, жители города-героя смогут узнать что-то о своих родственниках.

По словам председателя исторического клуба Вадима Прокопенкова, с момента прекращения деятельности батальона прошло 160 лет. А так как его история плохо изучена, память о событиях того времени начинает стираться.

На выставке представлено пять стендов. На них — жизнь греческого батальона периода 1780 – 1850 годов. Экспозиция включает в себя исторические очерки, редкие изображениями из архивов Крыма, Севастополя и Санкт-Петербурга. Многие гравюры и литографии с видами Балаклавы и окрестностей покажут впервые. Иллюстративный материал дополнен картографическими материалами. Также посетители выставки смогут увидеть как выглядели знамя греческого батальона и форма одежды военнослужащих.

Выставка работает до конца августа по адресу: улица Куприна, 15 А. Вход бесплатный. Также планируется размещение выставки на разных площадках Балаклавы в течение 2023 года и на сайтах информационных ресурсов.