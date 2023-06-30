Напек себе наркотического печенья

По версии следствия, мужчина в декабре 2022 года приобрел у неизвестных лиц наркотическое средство каннабис и части растения конопля для личного употребления. Из купленного сырья он изготовил масло, чтобы впоследствии, смешав его с пищевыми продуктами, испечь печенье. Со слов самого обвиняемого, печенье он использовал как успокаивающее средство.

Пресекли противоправную деятельность злоумышленника сотрудники УНК УМВД России по Севастополю при силовой поддержке отряда специального назначения также в декабре 2022 года. Во время обследования места жительства задержанного обнаружено и изъято около 13 г каннабиса, порядка 800 г масла каннабиса, а также около 400 г печенья зелено-коричневого цвета, в составе которого эксперты обнаружили наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

В настоящее время материалы уголовного дела по статье «незаконный оборот наркотических средств» направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. Его фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.