Культурное наследие в центре города будут охранять в утвержденных границах

Зона охраны установлена вдоль улиц Адмирала Октябрьского, Василия Кучера, Большой Морской, Воронина, Ленина, Луначарского, Пушкина, Советской, Суворова, Терещенко, площади Суворова, проспекта Нахимова.

Объединенная зона охраны устанавливается в отношении 172 объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Постановлением установлены три вида зон: единая охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого природного участка.

Как сообщила руководитель Севнаследия Ирина Масликова, во всех зонах охраны разрешается ремонт и реконструкция линейных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры и прокладка новых подземным способом, проведение аварийно-восстановительных работ по содержанию объектов и электросетевого хозяйства, благоустройство и озеленение.

Также прописаны особенности размещения рекламных и информационных конструкций.

В постановлении установлен запрет на снос исторических малых архитектурных форм, выполненных до 1960 года или сохранивших архитектурно-художественное решение: это ограждения, подпорные стены, словом, то, что является предметом охраны исторического поселения согласно приказу Минкультуры РФ.

Документ также включает запрет на строительство объектов капитального строительства, увеличение высоты или габаритов существующих зданий, а также на установку непрозрачных ограждений в границах единой охранной зоны и единой зоне охраняемого природного ландшафта. В случае выполнения ремонта и реконструкции существующих строений, стилистика и архитектурные решения должны соответствовать историческим видам и формам, которые существовали в Севастополе.

Данным постановлением отменяются 11 постановлений об утверждении зон охраны памятников истории и культуры, принятых ранее. Теперь они будут учтены в объединенной зоне охраны, сто , по словам И.Масликовой, необходимо для оптимизации регулирования градостроительной деятельности в центре города.