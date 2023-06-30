Крымские Мальдивы предложили сделать природным заказником

Ученые Института биологии южных морей РАН рекомендовали отнести косу Беляус к природным заказникам регионального значения. Это поможет защитить ее от разрушения.

Песчаная коса Беляус расположена в Черноморском районе Крыма. Она служит перемычкой между соленым озером Донузлав с Черным морем. Это место очень популярно у туристов, которые называют его «крымскими Мальдивами» – в первую очередь, из-за чистейших пляжей.

«Здесь сосредоточены памятники археологии, а на всём протяжении косы произрастают растения из краснокнижных списков Крыма и России. Напомню, что южная часть Донузлавской пересыпи или косы в 2022 году уже получила природоохранный статус, а северная такого статуса не имеет, хотя фактически обе эти территории представляют собой единый природный комплекс, который необходимо сохранять», – сообщила руководителя лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИНБЮМ Наталья Мильчакова.

В мае текущего года севастопольские ученые совместно с крымскими коллегами обследовали около 12 километров береговой зоны. Они выявили ареалы более 30 видов флоры и фауны, занесенных в Красный книги Крыма и России. На данный момент специалисты института создают ландшафтную карту проектируемого природного заказника.

По словам Н.Мильчаковой, природный комплекс нуждается в защите от разрушения, вытаптывания растительности, которая скрепляет песчаные дюны и защищает экосистему всего Донузлава.

«Важно не повторить трагическую судьбу Бакальской косы, где путём антропогенного воздействия и других негативных факторов, связанных, в том числе, с добычей песка на банках Каркинитского залива, исчезла фактически половина площади. Подчеркну, что любые песчаные косы, песчаные образования, которых в Крыму осталось не так уж и много – это важнейший природный и рекреационный ресурс региона», – заявила руководитель лаборатории фиторесурсов.