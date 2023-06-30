Идея севастопольской городской электрички жива

Ранее стало известно, что Крымская железная дорога, выступавшая заказчиком проекта севастопольской городской электрички, расторгла контракт с подрядчиком.

Как сообщил заместитель гендиректора Крымской железной дороги Эмиль Зиядинов в ответе на запрос «Российской газеты», по условиям договора подрядчик должен был выполнить комплекс изыскательских работ, а также подготовить проектную документацию. По причине неисполнения договорных обязательств контракт был расторгнут.

По словам Э.Зиядинова, в настоящее время КЖД передает функции заказчика ФКУ «Ространсмодернизация» Минтранса России. Это связано с централизацией исполнения госпрограммы развития Крыма и Севастополя.

Контракт на проектирование стоимостью 130 миллионов рублей был заключен в декабре 2021 года с Петербургским государственным университетом путей сообщения. Срок исполнения — до 11 ноября 2022 года. Однако подрядчик столкнулся со сложностями, о которых не было известно на этапе заключения контракта. В частности, в границах проектирования оказалось несколько объектов культурного наследия, а расположение новых станций следовало согласовывать с проектами реконструкции дорог.

По данным правительства Севастополя, электричка является важным для города проектом. Население Севастополя с 2014 года выросло более чем в 1,5 раза, в связи с чем инфраструктура не справляется с транспортными потоками, поэтому городские электрички могли бы смягчить создавшуюся ситуацию, взяв на себя часть пассажиропотока.