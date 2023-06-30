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Идея севастопольской городской электрички жива

Хрулёва Инга

Созданием ее проекта теперь займется Минтранс России, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что Крымская железная дорога, выступавшая заказчиком проекта севастопольской городской электрички, расторгла контракт с подрядчиком.

Как сообщил заместитель гендиректора Крымской железной дороги Эмиль Зиядинов в ответе на запрос «Российской газеты», по условиям договора подрядчик должен был выполнить комплекс изыскательских работ, а также подготовить проектную документацию. По причине неисполнения договорных обязательств контракт был расторгнут.

По словам Э.Зиядинова, в настоящее время КЖД передает функции заказчика ФКУ «Ространсмодернизация» Минтранса России. Это связано с централизацией исполнения госпрограммы развития Крыма и Севастополя.

Контракт на проектирование стоимостью 130 миллионов рублей был заключен в декабре 2021 года с Петербургским государственным университетом путей сообщения. Срок исполнения — до 11 ноября 2022 года. Однако подрядчик столкнулся со сложностями, о которых не было известно на этапе заключения контракта. В частности, в границах проектирования оказалось несколько объектов культурного наследия, а расположение новых станций следовало согласовывать с проектами реконструкции дорог.

По данным правительства Севастополя, электричка является важным для города проектом. Население Севастополя с 2014 года выросло более чем в 1,5 раза, в связи с чем инфраструктура не справляется с транспортными потоками, поэтому городские электрички могли бы смягчить создавшуюся ситуацию, взяв на себя часть пассажиропотока.