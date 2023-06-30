Госпабликами будут управлять из центра

На заседании правительства 29 июня объявили о создании при городском управлении информационной политики АНО (автономная некоммерческая организация) «Центр общественных коммуникаций города Севастополя».

Как сообщается, данный центр создается, чтобы усовершенствовать работу обратной связи органов власти с населением.

В его задачу входит качественное ведение публичных сообществ госструктур в соцсетях — госпабликов, включая ответы на вопросы граждан. Теперь не будет никакой внутриведомственной отсебятины, а за достоверность и полноту предоставляемой информации будут отвечать ответственные и профессиональные специалисты.

– Понятно, что в отдельных органах есть специалисты, которые этим занимаются, но это, как правило, их дополнительные функции. Поэтому принято решение создать АНО, которое будет специализированно этим заниматься в рамках подведа управления информполитики, – отметил губернатор Михаил Развожаев.

По словам начальника управления информационной политики Ирины Юхиной, нововведение коснется не только органов власти, но также подведомственных организаций и муниципальных образований, – всего 312 государственных пабликов, вплоть до школ, детских садов и любых иных госучреждений.