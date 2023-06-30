Для выдачи участков участникам СВО изменили назначение земли в селе Полины Осипенко

В селе Полины Осипенко 30 гектаров, предназначенных для сельского хозяйства, стали зоной индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое решение принято 29 июня на заседании правительства Севастополя.

— Вносятся изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части изменения территориальной зоны для земельного участка общей площадью 30 гектаров, расположенного в селе Осипенко Качинского муниципалитета. Участки предназначены в последующем для предоставления участникам СВО, — представила проект документа и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

По ее словам, территориальную зону поменяли на индивидуальное жилищное строительство. Предложение о внесении изменений одобрено на заседании комиссии по подготовке ПЗЗ.

Общественные обсуждения по вопросу изменения в правилах прошли с 24 мая по 13 июня 2023 года, предложений и замечаний не поступило.

В конце мая в правительстве Севастополя заявили о готовности к выдаче 474 участков. Всего же на их получение поступило около 3 тысяч заявлений, треть из которых рассмотрена.