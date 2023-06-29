За плевки в общественных местах будут штрафовать

За привычку плевать в общественных местах будут наказывать рублем. По сообщению агентства ТАСС, первой в России такие административные штрафы ввела Ярославская область.

Любителям оплевывать улицы, площади, парки, скверы, дворы, детские площадки, а также места общественного пользования многоквартирных домов теперь придется расплачиваться: первый штраф составит 1,5 тыс. рублей, повторные плевки обойдутся до 3 тыс. рублей.

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях» по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

«Профильный комитет думы рассмотрел предлагаемые изменения, и на заседании депутаты приняли изменения в законопроект в двух чтениях сразу. Они согласились с тем, что повышать штрафы и вообще вводить меры ответственности за вот такие правонарушения нужно», – пояснили в пресс-службе правительства области.

Сообщается также о решении создать рабочую группу для определения того, как отслеживать и фиксировать такого рода нарушения. Результаты работы рабочей группы должны определить, какие именно дополнительные меры контроля и фиксации надо ввести.

Что касается мест общественного пользования многоквартирных домов, то речь идет о лифтах, подъездах, лестничных площадках, а также помещениях и территориях, предназначенных для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий.

Помимо перечисленных общественных мест, плевать нельзя и на пляжах.