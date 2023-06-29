За кражу денег с банковской карты возместят до 100 тысяч рублей

Центробанк установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт — 100 тысяч рублей. По итогам прошлого года средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,3 тысячи рублей, пишут «Известия».

В случае несанкционированного списания средств у клиента страховщик будет обязан компенсировать ему всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тысяч рублей. А при более крупной краже компания вернет не менее 100 тысяч рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2023 года.

По мнению экспертов, антимошеннические страховки карт на сегодняшний день совершенно бесполезны для потребителя. В свою очередь, Центробанк предлагает разграничить случаи ответственности банка и страховщика при списаниях с использованием электронного средства платежа. Так, из страховки должны быть исключены случаи, когда банк по закону обязан возместить клиенту сумму совершенной операции. При этом ЦБ не будет включать в страховые полисы риски социальной инженерии, то есть когда потерпевший сам перевел деньги мошеннику.

За первый квартал 2023 года объем операций без согласия клиентов превысил 4,5 млрд рублей, следует из данных ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 36%. При этом доля социальной инженерии достигла более 50%. А размер возвращенных банками средств составил чуть больше 4%.