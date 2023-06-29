Торговый оборот между Севастополем и Беларусью вырос в 13 раз

Сумма заключенных контрактов севастопольских предпринимателей с бизнесменами Республики Беларусь по сравнению с прошлым годом увеличилась в 13 раз, рассказала вице-губернатор Севастополя Мария Литовко по итогам международного форума регионов России и Беларуси.

«Республика Беларусь является одной из крупнейших стран-контрагентов во внешнеэкономической деятельности Севастополя. По данным таможенной службы, за 2022 год по отношению к 2021 году экспорт вырос на 20%. В том числе при содействии Центра поддержки экспорта города Севастополя сумма заключенных контрактов субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2022 года увеличилась в 13 раз», — написала после форума М.Литовко в социальной сети «Вконтакте».

Форум проходил в Уфе с 26 по 28 июня. В этом году на мероприятии собралось рекордное количество участников.



М.Литовко встретилась новым мэром Гродно Андреем Хмелем. По словам вице-губернатора, они «определились вместе более точно проработать с бизнесом наших городов вопросы взаимодействия, чтобы увеличить объемы внешнеторгового оборота».

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Белоруссия является первым по объёму торговли партнёром России среди участников Содружества Независимых Государств и четвёртым – во всём мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 12 процентов и превысил три триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется: за январь-апрель взаимная торговля прибавила ещё одиннадцать процентов.

Более чем на 70 миллиардов рублей вырос экспорт в Россию из Белоруссии за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, ранее поставлявшейся на Запад.

В числе российских регионов-лидеров по поставкам продукции в Белоруссию — Подмосковье, Тюменская, Смоленская, Самарская, Оренбургская, Калужская области, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.