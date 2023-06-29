Ученые СевГУ — на пороге клинических испытаний по борьбе с онкозаболеваниями

Ученые Севастопольского госуниверситета готовятся выйти на клинические испытания разработанных ими технологий борьбы с онкологическими заболеваниями молекулярно-физическими методами через три года, сообщили в пресс-службе университета.

Работа ведется в рамках крупного гранта Российского научного фонда совместно с Санкт-Петербургским госуниверситетом и Первым медицинским университетом им.Павлова.

«Впервые в моей научной практике у нас появляется возможность практического применения полученных результатов. Сотрудничество с медицинским университетом в рамках гранта позволит нам применять наши технологии на его базе. Это не значит, что через год мы сразу всех вылечим, но это выход на доклинические и клинические испытания», – говорит профессор, директор Института перспективных исследований, проректор по научной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев.

Сообщается, что метод, разрабатываемый севастопольскими учеными, заключается в создании веществ, которые смогут найти в организме только опухолевые клетки, связаться с ними и оказать воздействие исключительно на них, не задев здоровых. Полученный препарат будет значительно менее токсичным, чем химиотерапия.

«Сейчас мы занимаемся теоретическим моделированием наночастиц. К концу года – синтезируем молекулярные объекты, которые обладают потенциально высокой медико-биологической активностью. А на третий год проведем первые биологические испытания. Это долгая история», – пояснил Евстигнеев.

Известно, что исследования ведутся благодаря госпрограмме академического лидерства «Приоритет 2030», а также развитию материально-технической базы университета (закуплено мощное физико-химическое оборудование).