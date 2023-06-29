Пушкинскую карту защитят от мошенников

Уровень защищенности карты, по которой молодежь может покупать билеты на культурные мероприятия, планируется повысить за счет внедрения единого билетного оператора и дополнительных требований к учреждениям культуры.

Минкультуры России совместно с Минцифрой и Минфином РФ подготовили проект постановления с новыми правилами реализации программы «Пушкинская карта».

«Предусматривается ряд нововведений для повышения уровня защищенности программы «Пушкинская карта» и контроля за сохранением высокого качества проводимых мероприятий, в том числе в содержательной части», — сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В частности, будут расширены требования к заявкам учреждениям культуры, а также критериям отбора мероприятий. Спектакли или фильмы должны будут соответствовать «основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Пользователи карты от новшеств только выиграют: об отмене или переносе мероприятия им будут поступать уведомления. При этом возврат денег произойдет автоматически, без каких-либо дополнительных заявок.

Также планируется усовершенствовать процесс покупки и контроля билета. Для этого будут использоваться специальные информационные сервисы. В некоторых регионах даже предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов для подтверждения личности владельца карты.

Кстати, купить несколько билетов по одной карте не получится.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Она рассчитана на молодежь от 14 до 22 лет. С карты, на которую государство зачисляет пять тысяч рублей можно оплатить билеты в музеи, театры, выставки, филармонии и концерты. В начале февраля 2023 года число владельцев «Пушкинской карты» достигло восемь миллионов человек.

Услуги по обналичиванию карт пользовались популярностью

В марте текущего года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту Владимиру Путину, что мошенникам удалось украсть 100 млн рублей с Пушкинских карт. На самом деле, похищенных денег оказалось как минимум в два раза больше. Расследованием занялся Следственный комитет РФ. В конце апреля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках этого дела под стражу была заключена экс-замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Попутно выяснилось, что схем махинаций было несколько. Например, владелец карты находил объявление в интернете так называемых «обнальщиков». За карту на которой лежало пять тысяч рублей, они предлагали в среднем две-четыре тысячи рублей. Услуги пользовались популярностью.

Для махинаций с картой в Самаре был даже организован «Театр нового времени», который регулярно давал спектакли на разных площадках, куда билеты приобретались по Пушкинской карте. В отчетах значилось, что представления шли при полном аншлаге, на самом же деле залы были пусты. Преступники сами себе продавали билеты и расплачивались Пушкинской картой.