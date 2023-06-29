Пляж «Ушакова балка» откроют в ближайшее время

По соглашению с военными, время посещения пляжа на Корабельной стороне может быть ограничено.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал депутат Законодательного собрания города, председатель комиссии по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

— На заседании комиссии по пляжам замгубернатора Евгений Горлов сообщил, что от губернатора поступила команда привести данный пляж в нормативное состояние и разрешить севастопольцам и гостям города допуск для купания, — сказал В.Камзолов.

По его словам, функционирование старейшего и единственного на южной стороне Нахимовского района пляжа, вопрос социальной важности. Жители Корабельной стороны, пр.Победы, ул.Горпишенко, ул.Ген.Жидилова неоднократно обращались в комитет по городскому хозяйству с просьбой вернуть им пляж, а депутаты в свою очередь обращались по этому вопросу в правительство города.

«Губернатор нас услышал. Пляж перейдет в оперативное управление ГБУ «Парки и скверы». Соответственно, будет выделено финансирование. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос разрешат», — сказал В.Камзолов.

Также он добавил, что есть нюансы, связанные с безопасностью людей: работу пляжа необходимо согласовать с военными. По его мнению, время нахождения на пляже может быть ограничено, например, как на пляже «Хрустальный», посещение которого запрещено в ночное время, с 22.00 до 5.00.