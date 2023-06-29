Общественно-значимые сооружения в Древнем Херсонесе засыпали целенаправленно

Для сохранности культовых сооружений, херсонесситы целенаправленно их консервировали, засыпая бытовым мусором. Об этом на раскопках Южного пригорода Херсонеса рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

– В результате проведенных нами раскопок мы открыли слой мощностью больше девяти метров и смогли проследить топографию и планировку части загородной территории Херсонеса с самых древнейших времен. Первоначально, когда сюда пришли первые херсонесситы в 4 веке до н.э., они разметили этот участок, и мы эту разметку нашли, – сообщил В.Вахонеев.

По его словам, первые херсонеситы первым делом построили теминас — священный участок, где были огромные помещения, куда приходили паломники, приносили дары, как посвящение богам. Рядом был храм, а поблизости от него --героон (античное святилище, посвященное герою)— место, где, возможно, был похоронен один из основателей Херсонеса.

По словам ученого, в римский период улицу, размеченную ранее, застраивали роскошными монументальными сооружениями, и она вела прямо к городским воротам Херсонеса.

Справа располагались мавзолей, экседра с арочками, склепы, стелы, статуи – несколько фрагментов мраморных статуй, которые в ходе проводимых ныне раскопок нашли археологи. С другой стороны были какие-то мостовые.

По его словам, в этом месте проходили процессии памяти умерших и погибших, очень часто использовался обряд кремации – здесь все было в погребальных кострах, следы чего можно видеть на срезе культурного слоя.

На этом маленьком участке площадью тысяча кв метров ученые изучили более сотни таких погребальных сооружений, где сжигали людей, чей прах потом собирался и захоранивался в экседрах. Современные раскопки обнажили культурный слой в несколько исторических слоев: от эллинистических до современных напластований.

– Мы с вами сейчас стоим на уровне римского периода. Чуть выше — небольшие средневековые постройки, далее – свалки. Дело в том, что все ранние комплексы, которые имели ритуальное погребальное значение, а поздней античности — раннем средневековье были целенаправленно засыпаны. Таким образом жители Херсонеса попытались сохранить их в период, когда общество сотрясали разные конфликты. Их специально закрыли, чем мы объясняем, почему они дошли до нас в таком непревзойденном монументальном виде, – пояснил археолог.

Он считает, что возникшая городская свалка слева и справа от главной улицы Южного пригорода возникла не случайно, горожане целенаправленно выносили туда мусор с целью законсервировать ритуальные постройки, за улицей свалки не было.

– Думаю, они приняли решение засыпать. Вообще, культура засыпать какие-то общественные сооружения, а не разбирать их, в античности активно бытовала – храмы не разбирали полностью и не уничтожали. Даже фундаменты храмов старались присыпать и оставить, как священное место, – высказал свою мысль В.Вахонеев, показывая на недавнюю находку археологов в Южном пригороде Херсонеса – экседру с погребальным комплексом для явно зажиточным горожан.

По словам ученого, открытый теперь культурный слой содержит множество артефактов, которые требуют изучения. Обломки керамической посуды, даже с какими-то надписями, кусочки черепицы отчетливо видны на срезе культурного слоя.

По заверениям ученого, археологи будут их исследовать планомерно.

Напомним, что археологические работы в Южном пригороде Херсонеса, а также строительство будущего археологического парка "Херсонес Таврический" проводятся при финансовой и организационной поддержке Фонда "Моя история", при содействии Министерства обороны РФ. Координирует проект рабочая группа при администрации президента.