Обещал так больше не делать

Житель Севастополя припарковал свой джип на ДОТе времен Великой Отечественной войны. Полицейские его нашли, а Следком решил не оставлять этот инцидент без внимания.

Публикацию с фотографией припаркованного на ДОТе автомобиля нашли сотрудники полиции в социальных сетях. Поступок автомобилиста вызвал бурное обсуждение жителей города-героя. В кратчайшие сроки местонахождение автовладельца установили. Он публично раскаялся в содеянном и извинился за свой поступок.

Полицейские провели профилактическую беседу с автовладельцем. Кроме того, сотрудниками УМВД России по Севастополю будет подготовлено письмо в профильное ведомство правительства города об установке информационных табличек у севастопольских ДОТов во избежание подобных инцидентов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Тем не менее, в Следкоме посчитали, что нарушитель выразил явное неуважение к памяти защитников Отечества и одной профилактической беседы будет недостаточно.

«Следственному отделу по Балаклавскому району поручено незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, истребованы материалы УМВД России по Севастополю и дана оценка действиям водителя, выразившего своими действиями явное неуважение к символам воинской славы России, памяти защитников Отечества», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.