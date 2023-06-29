Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже

Советскую минометную мину подняли со дна пляжа «Солдатский» в Севастополе сотрудники МЧС России. Ее вывезут на полигон и обезвредят.

Информация о взрывоопасном предмете поступила в оперативную дежурную смену от отдыхающих днем 28 июня. К месту незамедлительно выдвинулись водолазы чрезвычайного ведомства. Пляж оцепили, дно обследовали.

В 20 метрах от берега на глубине семи метров водолазы обнаружили боеприпас и вынесли его на сушу. Это оказалась миномётная мина советского производства калибра 82 миллиметра. Ее состояние допускает перевозку. В ближайшее время мина будет транспортирована на полигон для уничтожения.

Проводить работы по разминированию помогали взрывотехники ОМОН «Беркут С» Росгвардии и сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.