Красные линии на Генерала Крейзера подкорректировали

Красные линии улично-дорожной сети и границы земельного участка под строящимся объектом на улице Генерала Крейзера откорректировали постановлением правительства 29 июня.

Как сообщила и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, земельный участок под строящимся объектом капстроительства «Жилой комплекс с объектами торгового, социально-бытового обслуживания, общественного питания, офисными помещениями и многоярусными паркингом по улице Генерала Крейзера» был сформирован в 2003 году.

– Данный объект входит в утвержденный правительством города и прокуратурой перечень проблемных многоквартирных жилых домов, строительство которых до 18 марта 2014 года начато юридическими лицами, в том числе жилищно-строительными кооперативами с привлечением средств граждан, – представила проект документа руководитель департамента.

По ее словам, принятие документа позволит наконец-то завершить строительство проблемного объекта и восстановить нарушенные права граждан, инвестировавших средства в строительство.

Ю.Шемонаева также сообщила об общественных обсуждениях по проекту, которые прошли с 5 мая по 5 июня 2023 года.

По заверениям и.о.заместителя губернатора Севастополя Павла Иено, транспортная схема на этом участке – с заездами, выездами и синхронизацией проектируемого тоннеля, отработана.

Ранее сообщалось, что вопросом строительства данного многофункционального комплекса заинтересовались в городской прокуратуре, поскольку в возведение здания вложили средства более 50 граждан.

Интересно, что разрешение на строительство было выдано 28 февраля 2014 года со сроком сдачи объекта в сентябре 2018 года. Однако, как утверждают, по вине застройщика этого не произошло.

Кроме того, у южного фасада гостиницы «Крым» весной 2021 года начаты работы по благоустройству прилегающей к дому территории, там также обещали возвести Мемориальный комплекс им.Генерала Крейзера.

Судя по информации на информационном щите, благоустроительные работы должны были быть завершены в июле 2021-го. Однако строительный забор не снят до сих пор.