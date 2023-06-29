Херсонес продолжат благоустраивать

Художественный проект благоустройства территории музея «Херсонес Таврический» в рамках проведения временного фестиваля «Исторический парк Херсонес Таврический» в 2023 году прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение.

Редакция «Севастопольской газеты» изучила документ.

По проекту фонда «Моя история»

В июне 2020 года Министерством культуры РФ было принято решение о целесообразности выполнения работ по благоустройству территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» по проекту Фонда «Моя история». Не всё, что уже сделано, получило одобрение севастопольцев. Но благоустройство будет продолжаться. В текущем году предполагается выполнить ряд мероприятий.

Запланирована расчистка территории, прилегающей к объектам культурного наследия, от мелких камней и бытового мусора, покос травы и удаление сорняков, зарослей, высохших кустарников, уборка крупных камней, не представляющих ценность для музея.

Продолжится обустройство деревянных дорожек и пандусов, которые обеспечивают уменьшение нагрузки на почвы в зонах движения посетителей.

Как отмечено в акте госэкспертизы, «дорожки дают возможность посетителям комфортно и безопасно перемещаться по территории музея, наслаждаясь прекрасными видами на сохранившиеся фрагменты древнего городища, море и окружающий ландшафт». В качестве материала для них используется доска из лиственницы, обработанная террасным маслом.

В этом году улучшится освещение пешеходных зон. Оно предусмотрено для вновь монтируемых и части уже существующих деревянных настилов, а также подсветки смотровых площадок. Интересно, что в темное время суток Херсонес почти всегда закрыт для посетителей.

Добавится в археологическом заповеднике и новых информационных табличек, служащих ориентиром

для посетителей. Металлические указатели с текстом предполагается устанавливать на бетонное основание без заглубления в грунт.

Кроме этого планируется установка бинокля вблизи смотровой площадки у «павильона контрольного прибора де-Шарьера» и леерных ограждений в опасных местах. Ограждения будут выполнены в общей стилистике уже существующих ограждений Портового района.

«Проектируемые конструкции, декоративные элементы и оборудование являются временными, легко возводимыми сооружениями и устанавливаются для обеспечения проведения Фестиваля. Согласно проектной документации срок эксплуатации таких сооружений — пять лет», — сказано в документе.

В заключении вынесен однозначный вердикт: «Проведение запланированных проектной документацией работ по благоустройству не противоречит действующему законодательству, режиму использования территории объектов культурного наследия, градостроительным регламентам. Их проведение не окажет негативного влияния при выполнении мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия».

Большие планы

Также в документе отдельно отмечено, что в настоящее время в работе находятся и другие проекты по улучшению музейной территории.

Разрабатывается научно-проектная документация по реставрации таких археологических объектов как «Базилика на горе», «Западная базилика», «Северо-западный участок оборонительной стены (1–я и 4–я куртины с башнями I–IV, ров и протейхизма)», «Четырехапсидный храм», «Пятиапсидный храм», «Береговые батареи №12 и №13», а также выявленных объектов культурного наследия «Трехапсидный храм в юго-западном районе», «Храм Созонта на Западном некрополе».

Сверх того в перспективе планируется воссоздание монастырской стены, перенос КПП и организация новой входной группы, устройство теневых навесов, зоны отдыха и кафе.