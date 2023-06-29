Газа нет, но вы держитесь!
Для газификации многоквартирных домов на Максимовой даче существуют законодательные препятствия.
Об этом заявил генеральный директор ГУП «Севастопольгаз» Александр Подтуркин 29 июня на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания Севастополя, сообщает пресс-служба городского парламента.
Жители микрорайона «Максимова дача» неоднократно обращались к депутатам с просьбой о содействии в решении вопроса газификации многоквартирных домов по ул. Каштановая. Как пояснил глава комитета Вячеслав Камзолов, данный район до сих пор не газифицирован по невыясненным причинам.
Он пообещал, приложить все усилия, чтобы в микрорайон пришел газ.
- Будут отправлены запросы в профильные подразделения правительства Севастополя для выяснения вопроса: существует ли проект и какие есть дополнительные финансовые возможности для его реализации, – сказал В.Камзолов, этот вопрос находится у него на контроле.