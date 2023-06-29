Газа нет, но вы держитесь!

Об этом заявил генеральный директор ГУП «Севастопольгаз» Александр Подтуркин 29 июня на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания Севастополя, сообщает пресс-служба городского парламента.

Жители микрорайона «Максимова дача» неоднократно обращались к депутатам с просьбой о содействии в решении вопроса газификации многоквартирных домов по ул. Каштановая. Как пояснил глава комитета Вячеслав Камзолов, данный район до сих пор не газифицирован по невыясненным причинам.

Он пообещал, приложить все усилия, чтобы в микрорайон пришел газ.

- Будут отправлены запросы в профильные подразделения правительства Севастополя для выяснения вопроса: существует ли проект и какие есть дополнительные финансовые возможности для его реализации, – сказал В.Камзолов, этот вопрос находится у него на контроле.