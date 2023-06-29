Аварийную подпорную стену на улице Адмирала Октябрьского обещают укрепить

Пешеходную зону — лестницу со стороны Первой горбольницы к ул.Новороссийской по нечетной стороне перекроют, чтобы перестраховаться.

Об этом сообщил и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов в своем телеграм-канале.

«Здесь основная стенка, она начала накреняться в сторону проезжей части. Сейчас прорабатываем вопрос, как нам ее усилить до момента начала строительно-монтажных работ. Для этого мы будем вынуждены закрыть проходы на этот участок, потому что эксплуатировать данную пешеходную зону не получится. Придется ходить по противоположной стороне», —предупредил Е.Горлов.

По его словам, даже невооруженным глазом можно определить, что лестница — аварийная.

Чиновник пообещал закрыть нижний и верхний проходы к лестнице и установить там указатели в сторону ближайшего обхода. Для проживающих и работающих в этом районе граждан организуют специальные ходы.

Пока ведутся проектно-изыскательские работы, разрушающуюся стенку начнут конструктивно усиливать, чтобы не рухнула.

Лестница на подпорной стене длиной 255 метров была отремонтирована в 2019 году. Это обошлось городу в 15 млн рублей. Как впоследствии выяснилось, рабочие выполнили работы на основании некачественного проекта, которым не были предусмотрены водостоки, ливневки и ранее существовавшие дренажные отверстия...

Как говорится, вода камень точит. После серии проливных дождей произошла активизация оползневых процессов на ул.Адмирала Октябрьского. На лестнице со стороны Первой горбольницы тротуарная плитка просела. Щель между лестницей и опорной стеной всё увеличивается и увеличивается.

Заметим, что на информационный запрос «Севастопольской газеты» о сроках ремонта подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского, департамент городского хозяйства в апреле 2023 года ответил, что денег на это в бюджете нет.