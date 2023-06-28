Жителям сел Донбасса везут гуманитарную помощь

Севастопольское благочиние объявило экстренный сбор гуманитарной помощи для сел, расположенных в Угледарском направлении. По словам волонтеров, сейчас там очень тяжелая ситуация.

«Гуманитарную помощь необходимо собрать до воскресенья, 2 июля. Нужно 600 продуктовых и 600 бытовых наборов», — сообщили в Севастопольском благочинии.

Нужны продукты, бытовая химия, корм для собак и кошек, лекарства, средства от комаров. А также ведра железные и пластиковые, кастрюли, мужские и женские шлепки, фонари, веники и метлы, детские велосипеды.

Волонтеры Севастопольского благочиния регулярно, рискуя жизнью, отвозят гуманитарную помощь людям, которые живут в прифронтовой зоне. В одну из последних поездок они снова попали под обстрел ВСУ. Помогают волонтеры и российским военнослужащим. Недавно они объявили еще один сбор — на машину. Ее планируется передать бойцам уже в начале июля.

«В те места, где стоят бойцы, не проехать на военной технике, только маленькая юркая машина может иногда пробраться, чтобы подвезти и людей, и всё, что необходимо. Одна такая машина есть, но ее, конечно, не хватает, да и она потрепанная войной, нуждается в срочном ремонте. Мы приняли решение помочь ребятам с техникой, машину нашли, ее уже привели в порядок, и она едет в Крым», — написала в социальных сетях руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния Екатерина Виноградова.

Сумма сбора — 250 тысяч рублей. Е.Виноградова рассказала, что бойцы этого батальона помогли волонтерам попасть в монастырь, «организовав целую операцию, рисковали жизнью ради помощи людям».

Любую сумму можно перечислить на карту Тинькофф, которая привязана к номеру телефона 8 (916) 668-78-53 ( с пометкой «на Ниву»).

Помощь для жителей сел также можно либо отправить деньгами на эту карту (тоже нужно сделать пометку). Или оформить заказ на маркетплэйсе Ozon или Wildberries с указанием пункта выдачи в Севастополе: Ozon — ул.Вакуленчука, 17; Wildberries — ул.Вакуленчука, 26.

Кроме того, необходимые продукты и вещи можно привозить на склад по адресу: ул.Шабалина, 19-Б. Он открыт ежедневно с 11.00 до 15.00. Или в Херсонес, в благочиние — в любой день с 10 утра до четырех часов дня.

При этом волонтеры просят не приносить зимние вещи и те, которые планировалось выкинуть: «Мы не принимаем зимние вещи, а также грязные и рваные. Вещи со сломанными молниями, постельное белье с пятнами и дырками, грязные и сломанные игрушки, просроченные лекарства и продукты».

К сожалению, такие случаи, когда люди приносят то, что им было жалко выбросить, — не единичны. Зато волонтеры ждут людей, которые искренне хотят помочь. В том числе физически — отсортировать и загрузить гуманитарную помощь. Вопросы можно задавать в любом мессенджере по телефону : +7(978) 810-92-53.

Более подробный список того, что нужно всегда, опубликован в социальных сетях Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния.