В Севастополе построят новую электроподстанцию

Подстанцию «Нахимовская» напряжением 330/110 кВ возведут между действующей подстанцией «Севастополь» и заводом железобетонных изделий на улице Чернореченской.

Мероприятия по строительству электросетевых объектов, необходимых для надежного энергоснабжения жителей Крымского полуострова, включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Распоряжение об этом 24 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о возведении двух объектов. Первый — подстанция «Нахимовская» напряжением 330/110 кВ, которую планируют построить в Севастополе между действующей подстанцией «Севастополь» и заводом железобетонных изделий с подключением ЛЭП 330 кВ к ТЭС-330 кВ «Балаклавская». Новый сетевой комплекс создаст дополнительные возможности для работы Балаклавской тепловой электростанции и позволит увеличить передачу мощности по электросетям полуострова.

Второй объект — подстанция «Газовая» напряжением 220 кВ — станет ключевым для электроснабжения газовой инфраструктуры полуострова и позволит стабильно обеспечивать газом не только Крым, но и новые регионы. Ее должны построить где-то в районе Феодосии.

Благодаря работе этих подстанций даже при растущем потреблении электроэнергии электроснабжение Крымского полуострова останется бесперебойным, сообщает пресс-служба правительства России.

Строительство будет идти в рамках федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Я регулярно вел переговоры насчет развития энергетики Севастополя в Минэнерго. Нас услышали и поддержали», — прокомментировал распоряжение премьер-министра губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в Севастополе давно назрела проблема с технологическим присоединением новых объектов инфраструктуры к сетям электроснабжения. Особенно это актуально для отдаленных районов.