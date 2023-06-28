Улицу Наваринскую отремонтируют

На улице Наваринской в Ленинском районе начался ремонт дороги. Проезд с понедельника, 26 июня, закрыт.

«Сегодня мы меняем бордюры, поэтому проезд закрыли, но завтра его уже откроем», — рассказали дорожные рабочие.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что на ул.Наваринской планируется заменить асфальтобетонное покрытие, бордюры и отремонтировать тротуар. При этом назвать сроки окончания ремонта стометровой улочки затруднились. Но дорожники заверяют, что все успеют сделать за месяц.

Рабочих пока на объекте совсем мало, но менять асфальт будет уже другая бригада. Подрядчик работ — ООО «Веста» из Краснодара.

Заодно сейчас на Наваринской обрезают сухие ветки деревьев.

Улица названа в честь знаменитого сражения в Наваринской бухте Ионического моря на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес. Объединенные эскадры России, Англии и Франции разгромили турецкий флот 20 октября 1827 года. В битве при Наварине принимали участие и отличились прославленные российские адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин.

Эта победа оказала решающее влияние на подъем национально-освободительной борьбы греческого народа за свою независимость.