Таврическую лестницу отреставрируют до конца года

О новых сроках завершения работ на объекте культурного наследия, частично разрушенного во время реконструкции ул.Большая Морская в 2020 году, в своем Телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов.

«Сегодня совместно с Ириной Масликовой [начальник управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя] осмотрели ход работ по реставрации «Таврической лестницы»», – написал чиновник.

Он доложил, что при реставрации лестницы предпочтение отдается консервационным методам, которые предусматривают сохранение структуры, фактуры внешней поверхности, физико-механических свойств материалов. Предполагается максимальное раскрытие каменной кладки, а бетонные элементы окрашиваются в цвет, приближенный к инкерманскому камню.

Часть Таврической лестницы от улицы Одесская до улицы Большая Морская начали реконструировать в конце апреля, а в первой декаде июня рабочие приступили к реставрационным работам на лестничных пролетах от Большой Морской до улицы Людмилы Павличенко (ранее Таврической) на Центральном холме.

«В настоящий момент работы ведутся активно, общий процент выполнения на сегодняшний день составляет 30%. До конца года все работы на этом объекте будут завершены», – уточнил Е.Горлов.

Контракт стоимостью в 39 млн рублей на реставрацию Таврической лестницы между заказчиком работ — ГБУ «Парки и скверы» и единым подрядчиком – севастопольской компанией «Севпроектмонтаж» был подписан в начале года. Завершить работы планировали к сентябрю.

В процессе реставрации подрядчик согласно проектно-сметной документации должен расчистить бутовую кладку от позднейшей штукатурки, воссоздать утраченные балясины и опоры освещения по сохранившимся образцам, заменить новодельные элементы из ракушечника и серого гранита на известняк и диорит, обустроить систему водоотведения, освещения, видеонаблюдения.

Напомним, что во время реконструкции ул.Большой Морской в 2020 году строители разрушили три пролета Таврической лестницы. Аутентичные диабазовые ступени заменили на новые из серого гранита. Тогда работу выполняли в спешке нелецензированные специалисты с нарушение всех возможных строительных и реставрационных технологий.