Школьников научат любить труд

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, согласно которому школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, а также мыть парты и полы в классах. Согласия родителей никто спрашивать не будет.

«И учителя, и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы, – заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.—Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать».

При этом из законодательства уберут положение, которое запрещает привлечение учеников к общественно-полезному труду вне образовательной программы без согласия их родителей.

Новым законопроектом предлагается скорректировать федеральный закон «Об образовании». После внесения поправок, ученики должны будут также поддерживать чистоту в школе и классах. К труду детей планируется привлекать с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

По мнению авторов законопроекта, именно труд позволит вырастить гармоничную личность, а не потребителя.