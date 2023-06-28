Ресторан Seavas все-таки снесут

Судебное решение о сносе ресторана в Артбухте его собственник пытался оспорить несколько раз. Но Арбитражный суд Центрального округа, расположенный в Калуге — последняя инстанция, согласился с выводами севастопольских коллег.

«22 июня решением Арбитражного суда Центрального округа кассационная жалоба ООО «ПИР» оставлена без удовлетворения», — сообщила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

В марте текущего года уже 21 Арбитражный апелляционный суд Севастополя оставил решение Арбитражного суда без изменений: ресторан Seavas, признанный самовольной постройкой, компания «ПИР» должна была снести. На это давалось полгода — до 6 сентября.

Решение казалось окончательным, но собственник в очередной раз попытался его оспорить. Впрочем, это не помогло — в многолетней судебной тяжбе, похоже, будет поставлена точка.

По словам С.Пироговой, если в сентябре ООО «ПИР» не демонтирует строение, это сделает городское правительство «с последующим отнесением расходов на собственника».

В судебном решении говорится, что ресторан был частично размещен за границами отведенного участка. Пр этом само здание не соответствует сразу нескольким требованиям: во-первых, оно построено на городских коммуникациях, во-вторых, располагается в прибрежной защитной зоне, а в-третьих, подъезд к нему оборудован с пассажирского причала №157, физический износ которого составляет 61%, что характеризует его как аварийное.

Впрочем, есть еще несколько пунктов: потолки ресторана слишком низкие, нарушен уклон лестницы и ширина лестничного марша. Кроме того, должным образом не была оборудована мангальная зона. Также есть и другие нарушения, из-за которых эксплуатация ресторана становится небезопасной.