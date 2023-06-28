Продолжают считать Крым особой футбольной зоной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напомнил, что организация запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС). Об этом говорится в ответе УЕФА на запрос ТАСС по поводу заявления Украинской ассоциации футбола (УАФ).

25 июня пресс-служба УАФ сообщила, что организация обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА с призывом исключить РФС из состава организаций. В письме УАФ отмечалось, что Россия интегрировала футбольные клубы из Крыма в свои чемпионаты. 1 июня «Севастополь» получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 6 июня аналогичный документ был выдан ялтинскому «Рубину».

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — ответили в пресс-службе УЕФА на вопросы о том, получили ли в организации жалобу от УАФ и грозят ли РФС какие-либо санкции.

В декабре 2021 года РФС передал ФНЛ права на проведение Первой и Второй лиг до конца сезона-2025/26. Также ФНЛ получила коммерческие права на эти соревнования до конца сезона-2029/30.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.