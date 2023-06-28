Предлагают создать государственную страховую компанию для новых регионов и Крыма

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину создать государственную страховую компанию, которая будет обслуживать новые территории России, а также Крым и Севастополь в рамках ОСАГО и других видов страхования по минимальным тарифам.

Письмо на имя председателя правительства есть в распоряжении ТАСС. В нет отмечается, что основная задача коммерческих компаний — извлечение прибыли, а стоимость полиса ОСАГО зависит от воли страховой компании. «Учитывая практику работы страховых компаний в других регионах России, а также поступающие в мой адрес жалобы на работу страховых компаний, существуют риски завышения стоимости полисов ОСАГО», — добавил парламентарий.

В этой связи становится актуальным создание государственной страховой компании, которая могла бы работать на первом этапе в новых российских регионах, а также в Республике Крым и Севастополе, осуществлять как страхование в рамках ОСАГО по нижней границе ценового коридора, так и иные виды страхования по минимальным тарифам.

По действующим нормам государство определяет тарифный коридор только в случае с ОСАГО. Иные виды имущественного страхования, страхования жизни и здоровья не подлежат тарифному регулированию, страховые компании сами оценивают размер собираемых взносов с учетом своей внутренней политики оценки рисков.

Есть опасение, что открытая украинская агрессия против мирных граждан и регулярные удары по жилым домам заставят страховщиков установить запредельно высокие тарифы на любое страхование в новых регионах в том случае, если они будут принуждены в них работать. Кроме того, добровольно открывать там офисы компании также не будут. Даже в Крыму и городе федерального значения Севастополе крупнейшие российские страховые компании не работают.