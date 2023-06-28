Получили материнский капитал, но забыли про детей

Несколько семей в Севастополе использовали материнский капитал при покупке жилья, но не выделили детям их доли. Прокурор Гагаринского района подал иски в суд.

Установлено, что 17 севастопольских семей обратились в Пенсионный фонд для получения маткапитала на компенсацию затрат, связанных с покупкой или реконструкцией жилых домов. В 2022 году каждому заявителю выплатили по 500 тысяч рублей. Однако родители не выделили в собственность своих несовершеннолетних детей доли в домах, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Прокурор Гагаринского района направил в суд исковые заявления к родителям о необходимости правильно оформить документы. Один из исков уже удовлетворен. Еще 16 находятся на рассмотрении Гагаринского районного суда.