По разные стороны войны

Адъютанты его превосходительства

Она поведала, что в далеком 1929 году ленинградское издательство «Прибой» десятитысячным тиражом издало книгу воспоминаний одного из участников Гражданской войны на юге России, бывшего командира партизанского отряда знаменитой Крымской повстанческой армии Павла Макарова. Несмотря на то, что Макаров был известен как партизанский командир, его мемуары носили неожиданное название — «Адъютант генерала Май-Маевского». В них рассказывалось о допартизанском периоде боевой биографии П.Макарова, когда молодой подпольщик волею судеб стал одним из первых советских разведчиков-нелегалов в глубоком белогвардейском тылу.

Эта книга уже в начале 30-х годов стала библиографической редкостью. К тому времени и об авторе, и о его судьбе, полной опасностей и невероятных приключений, стали забывать. Надо учесть и тот факт, что во второй половине 30-х годов само упоминание о том, что человек когда-то служил в Белой армии, грозило в лучшем случае заключением. Поэтому только через 40 лет уже не отдельные люди, а сразу миллионы телезрителей в Советском Союзе впервые познакомились с некоторыми эпизодами боевой биографии одного из первых советских разведчиков: в 1969 году центральное телевидение показало многосерийный телевизионный художественный фильм «Адъютант его превосходительства», снятый по мотивам книги воспоминаний П.Макарова.

Братья Макаровы

Павел Васильевич Макаров (1897-1970) — русский революционер, подпольщик, партизан Гражданской и Великой Отечественной войн. Личный адъютант командующего белой Добровольческой армией генерал-лейтенанта В.З.Май-Маевского. Брат Макарова, Владимир (1894-1920) — руководитель Севастопольского большевистского подполья, был казнен врангелевской контрразведкой в 1920 году.

Молодой подпольщик волею судеб стал одним из первых советских разведчиков-нелегалов в глубоком белогвардейском тылу.

П.Макаров родился в 1897 году в Рязанской губернии. Позднее семья перебралась в Крым, где он учился в реальном училище. Когда в 1914 году вспыхнула Первая мировая война, П.Макаров добровольно ушел в армию, а потом стал убежденным большевиком. Весной 1918 года Крымский военно-революционный комитет поручил ему создание отрядов Красной Гвардии. Но во время поездки по причерноморским хуторам и поселкам П.Макаров был задержан разъездом отряда полковника Дроздовского, пробивавшегося на Дон на соединение с Деникиным. Бывший прапорщик не растерялся и на вопрос белого офицера — кто он такой — не моргнув глазом, назвал свою воинскую часть, в которой служил в Первую мировую, повысил себя в звании сразу на два пункта. Дроздовцы, у которых не было никакой возможности для тщательных проверок, поверили и зачислили его в свой отряд. Так П.Макаров оказался у белых без каких-то специальных директив красного командования. Далее он попадает на штабную работу и становится адъютантом генерал-лейтенанта Владимира Зеновича Май-Маевского. Доверие к Макарову со стороны Май-Маевского было полнейшее. Поэтому штабс-капитан очень ловко манипулировал окружением генерала, везде расставляя своих людей. Так ему удалось пристроить на должность генеральского ординарца своего родного брата Владимира, бывшего одновременно одним из руководителей Севастопольского большевистского подполья.

В Севастополе Владимир Макаров проживал на Батумской улице. Через руки братьев проходило множество ценнейших военных сведений. В январе 1920 года белым удалось разгромить Севастопольское подполье. В ходе допросов кто-то из арестованных выдал имена братьев Макаровых. Их арестовали. Владимир был казнен врангелевской контрразведкой в 1920 году, похоронен на кладбище Коммунаров в Севастополе. Павлу удалось бежать, подняв восстание заключенных Севастопольской тюрьмы. В Крымских горах бывший адъютант сформировал небольшой партизанский отряд, который воевал в белом тылу до самого окончания Гражданской войны. А бывший покровитель П.Макарова генерал Май-Маевский после всех этих событий был вынужден уйти в отставку.

Впервые книга воспоминаний П.Макарова «Адъютант генерала Май-Маевского» увидела свет в 1927 году. За два года она выдержала пять изданий.

Во время Великой Отечественной войны П.Макаров стал одним из организаторов партизанского подполья, возглавил 3-й Симферопольский партизанский отряд. Вместе с ним воевали его жена и дочь. Нацисты зверски убили его мать, а также родителей и родственников жены. Сын, закончивший пехотное училище, погиб на фронте в 1943 году.

После войны книга о приключениях адъютанта генерала Май-Маевского обрела вторую известность. По ее мотивам создавались литературные произведения, делались театральные постановки. Однако о самом П.Макарове в них практически не упоминалось. Он пытался добиться хотя бы ссылок на свою книгу, но это приводило лишь к конфликтам с литераторами и издателями.

Адъютант его превосходительства Павел Васильевич Макаров прожил удивительную и насыщенную жизнь, которая не подходит под каноны ни одного беллетристического романа: трижды оказывался разменной пешкой в большой политической игре. И тем не менее ему удалось пережить почти всех, с кем сталкивала его жизнь в революцию и послереволюционные десятилетия. Он умер, пережив всех своих врагов и друзей, в декабре 1970 года.

Памятник Примирению

Примечательна судьба еще одних братьев, чья жизнь неразрывно связана с Севастополем и нашей многострадальной историей.

В апреле 2021 года был открыт памятник, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России. Гражданская война стала одной из самых кровопролитных и трагических войн в истории России: родственники шли убивать друг друга под разными знаменами, страна многие годы жила в ужасе и неопределенности.

Русская армия и Черноморский флот покидали свои причалы, спасаясь от преследований. В то время Отечество покинули более 145 тысяч человек. Эпицентром событий, получивших в истории название «Русский исход», в 1920 году стал Севастополь. С Графской пристани родину покинули последние корабли под Андреевским флагом.

В память о тех событиях на земле Севастополя и был воздвигнут памятник жертвам Гражданской войны: на высокой белоснежной колонне сияет золотая статуя женщины, олицетворяющая Россию. У ее подножия на пьедестале — две мужские фигуры, между ними Вечный огонь.

— Это братья, которых развела Гражданская война. Старший — поручик Белой армии, принявший воинскую присягу Российской империи, младший — командир-красноармеец, вдохновленный идеями грядущих перемен. Символом памяти является Вечный огонь, у которого стоят братья, склонив свои головы, — так на открытии трактовал идею памятника его автор, скульптор Андрей Ковальчук.

Братья Беренсы

Вскорости после открытия Президент России Владимир Путин посетил Севастополь и возложил цветы к мемориалу.

«Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и о тех событиях. И будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости. Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились», — отметил тогда президент.

Он рассказал, что в реальности было два брата Беренса. Один в 1919 году был командующим Советским флотом, а другой увел флот в Бизерт (Тунис).

Капитан 1 ранга Евгений Беренс — командующий Рабоче-крестьянским Красным флотом, его брат Михаил — контр-адмирал, командующий Русской эскадрой. Судьба двух русских офицеров производит неизгладимое впечатление.

Примирение

Личные истории братьев сложились так, что в жизни они не примирились.

Могила Евгения Беренса в Новодевичьем монастыре была утеряна в 1950-е годы, а могила Михаила Беренса на кладбище в Бизерте — после Второй мировой войны. В конце 20 века усилиями энтузиастов их могилы были найдены. В Бизертинском морском сборнике сообщалось, что 3 сентября 2001 года в Тунисе на кладбище Боржель на могиле контр-адмирала М.А.Беренса (1879-1943), командовавшего Русской эскадрой, была установлена памятная плита работы севастопольского скульптора Станислава Чижа. Она была доставлена флагманом российского Черноморского флота из Севастополя крейсером «Москва». На плите выгравировано: «Родина помнит вас».

В начале июля 2002 года на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник на могиле Евгения Беренса (1876-1928), сделанный С.Чижом из черного гранита, такого же, из которого возведена надгробная плита на могиле Михаила Беренса в Бизерте. На памятнике выбиты слова, сказанные Е.Беренсом в ноябре 1917 года: «Надо помнить о России...»