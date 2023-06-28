Наказали обидчика жительницы Севастополя, которой не прислали пиявки

Женщина за девять тысяч рублей купила в интернете медицинские пиявки, но их ей не прислали. Мошенника из Краснодарского края задержали сотрудники севастопольской полиции.

Оказалось, что 31-летний кубанец опубликовал в интернете объявление о продаже пиявок. Его прочитала жительница Севастополя, и отправила деньги продавцу через систему быстрых платежей. В действительности мошенник не имел намерений предоставить покупательнице заявленный товар, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. Деньги мужчина потратил «по своему усмотрению».

Сотрудники севастопольской полиции установили местонахождение злоумышленника в Краснодарском крае и задержали его. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» отправлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.