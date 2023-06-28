Можно подать заявление в МВД России, чтобы отказаться от украинского гражданства

Согласно этому закону, все граждане России, имеющие одновременно украинское гражданство, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

С заявлением можно обратиться в любой территориальный орган МВД России или подать его через портал госуслуг. Форма и порядок подачи таких заявлений, перечень представляемых документов установлены приказом МВД России от 1 июня 2023 г. №351.

Граждане России, достигшие возраста 14 лет, вправе подать заявление самостоятельно. От имени детей, не достигших указанного возраста, с заявлением может обратиться родитель или иной законный представитель.

Использование данного механизма позволит имеющим гражданство Украины россиянам в полной мере реализовать свои права в тех случаях, когда наличие гражданства иностранного государства является ограничивающим фактором. Например, при реализации права быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, при оформлении допуска к государственной тайне или трудоустройстве в государственные и муниципальные органы.