Лицензирование медучреждений полуострова снова продлят

Законом будет продлен срок осуществления медицинской деятельности без лицензии в медучреждениях Севастополя и Крыма до 1 января 2026 года.

В первом чтении приняты изменения в федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в части продления срока осуществления медицинской деятельности без лицензии. Об этом в соцсетях сообщила депутат Государственной Думы от Севастополя Татьяна Лобач.

По ее словам, законопроект был внесен на рассмотрение депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации от Республики Крым и Севастополя, так как на сегодняшний момент не все объекты, подведомственные медицинским организациям, удалось привести в соответствие лицензионным требованиям материально-технической базы медицинских организаций.

Причиной невыполнения работ в срок традиционно названы: коронавирусная инфекция covid-19, ограничения логистического характера, удорожание строительных материалов, а также задержки в процессе строительства объектов здравоохранения, включенных в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

«С целью обеспечения доступности качественной медицинской помощи гражданам проектом закона предлагается продление срока до 1 января 2026 года», — уточнила Т.Лобач.

В Севастополе по состоянию на 31 марта текущего года лицензии на осуществление медицинской деятельности получили 17 медицинских организаций на 96 из 124 объектов, подведомственных департаменту здравоохранения города.

В соответствии с действующим российским законодательством все организации, осуществляющие медицинскую деятельность на территории Севастополя и Крыма, должны были до 30 сентября 2017 года пройти процедуру лицензирования. Срок неоднократно продевался. Последней датой в рамках исполнения закона о лицензировании было назначено 1 июня 2023 года.