Экспериментируют с цифровыми дипломами и аттестатами

Школа «Экотех», СевГУ и Севастопольский торгово-экономический техникум примут участие в федеральном эксперименте по созданию цифровых аттестатов и дипломов. Правда, пока электронные документы не будут иметь юридической силы.

Правительство РФ издало постановление о проведении эксперимента по созданию цифровых документов в новом формате. Раньше в нем участвовали только школы, а теперь к ним добавятся лицеи, колледжи и вузы. На первом этапе с 1 по 31 июля планируется отработать механизм формирования школьных аттестатов. Затем, с 1 августа по 31 октября — аттестатов о среднем профессиональном образовании. На последнем этапе — с 1 ноября по 31 декабря — дипломов о высшем образовании, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Предполагается, что отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу суперсервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг.

Впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при желании использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве. Но сейчас, пока проводится эксперимент, цифровые документы не будут иметь юридической силы. Более того, позже их удалят из системы.