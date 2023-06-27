В Ялте проходит ароматная и полезная научная конференция

В Никитском ботаническом саду с 26 по 30 июня проходит научно-практическая конференция на тему ароматических и лекарственных растений. На мероприятие приглашены растениеводы, биохимики, физиологи, фармакологи и медики.

Одно из направлений работы конференции — влияние биологически активных веществ ароматических и лекарственных растений на человека. На открытии гости продегустировали варенье из лепестков роз, приобрели букеты лаванды и познакомились с научной деятельностью и работой Никитского ботсада.

В конференции участвуют ученые из Донецка, Сочи, Москвы, Пятигорска, Крыма и Севастополя и других городов. А в списке программного комитета указан профессор, проректор по научной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев.

Кроме пользы ароматических растений на организм человека, на мероприятии обсудят селекцию, семеноводство, сохранение и изучение генофонда ароматических, лекарственных и овощных растений. Гостей конференции ожидают экскурсии на Алуштинский эфиромасличный завод «Сокровища Крыма» и агрофирму «Тургеневская», говорится в программе мероприятия, выложенной на сайте Никитского ботанического сада.