В Ялте не будет комаров, а в Севастополе — белой бабочки

В городе-курорте по ночам проводят обработку парков от комаров, а в городе-герое — от клещей и американской белой бабочки.

Все парки и скверы Ялты до конца месяца избавят от комаров. Ларвицидную обработку специалисты «Зеленстроя» проведут с 26 по 29 июня.

«Обработка будет проводиться с 22.00 до 6.00. В это время находиться на территориях запрещено!» — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

На сайте мэрии выложен график работ. О том, что в парке ночью будет нельзя гулять, жители и гости города поймут по информации на сигнальных табличках.

Правда, некоторые ялтинцы в социальных сетях выразили обеспокоенность запретом на ночные прогулки. А некий Александр поинтересовался, выживут ли остальные насекомые — бабочки, жуки и мотыльки. Впрочем, такие работы в Ялте выполняются ежегодно.

Ларвицидная обработка — особый вид дезинсекции, направленный на уничтожение комаров в личиночной стадии.

Щадят комаров

В Севастополе обработку от комаров не проводят. Зато, как пояснили в ГБУ «Парки и скверы», зеленые территории весной обрабатывают от клещей, а летом — от американской белой бабочки.

«Сегодня, 27 июня с 22.00 — 6.00 будет произведена обработка зеленых насаждений от карантинного вредителя — американской белой бабочки на следующих территориях: ﻿﻿площадь Ушакова, парк им.А.Ахматовой, ﻿﻿﻿площадь Нахимова, парк Победы, ул.Катерная», — сообщили в «Парках и скверах».

До этого подобные работы проводились в ночь с 23 на 24 июня в парке «Учкуевка», сквере Героям Советского Союза, парке 60-летия СССР, и в сквере на улице Ломоносова, 24.