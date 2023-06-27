В День партизан и подпольщиков приглашают в музей

Бесплатно осмотреть экспозицию Дома-музея Севастопольского подполья, что расположен на улице Ревякина,46, предлагают 29 июня. В этот день в Российской Федерации отмечается День партизан и подпольщиков, в связи с чем Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя объявил свободный вход в музей, с бесплатным экскурсионным обслуживанием.

Сам Музей Севастопольского подполья представляет собой весьма информативную экспозицию, уместившуюся в скромном одноэтажном домике на окраине города.

В годы фашистской оккупации в 1942-1944 годах в этом доме находился штаб севастопольских подпольщиков, объединенных участником Второй героической обороны города Василием Ревякиным.

Подпольщики устраивали диверсии в морском порту и на железной дороге, устраивали побеги из лагерей военнопленных, собирали данные о передвижении вражеских войск. В доме на Ревякина,46 подпольщики разместили типографию и издавали газету «За Родину».

Экскурсии 29 июня будут проводиться с 10.00 до 18.00.