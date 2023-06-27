Участников боевых действий освободили от транспортного налога

За новую льготу заплатят севастопольцы — владельцы более мощных автомобилей. Для них ставка налога повышена на 15%.

В рамках пленарного заседания 23 июня депутаты Законодательного собрания Севастополя во втором чтении приняли изменения в региональный закон о транспортном налоге, которые освобождают от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий, владеющих транспортным средством с мощностью двигателя до 150 л.с.

Основанием для изменения закона послужило обращение ветеранов боевых действий и ветеранских организаций с просьбой освободить от уплаты транспортного налога льготников — владельцев транспортных средств с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. До последнего момента от транспортного налога освобождались льготники на один автомобиль с двигателем до 100 л.с., что очень ограничивало их количество.

— Первоначально предполагалось, что дополнительная налоговая нагрузка будет возложена на владельцев автомобилей мощностью от 150 до 200 л.с., но теперь мы согласились с тем, что она будет возложена на владельцев автомобилей мощностью свыше 250 л.с., — объяснил окончательное решение председатель бюджетной комиссии заксобрания Вячеслав Аксенов.

Информацию о том, сколько же в городе зарегистрировано таких мощных машин, парламентариям не представили.