Севастопольской художественной галерее подарили работы Марии Ломакиной

Российская государственная художественная галерея в Севастополе получила в дар 56 работ художницы Марии Ломакиной, ученицы Кузьмы Петрова-Водкина.

Речь идет о предметах живописи и графики из семейной коллекции художницы.

Предметы искусства были представлены в Москве в рамках выставочного проекта "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым", посвященный творчеству Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы.

Выставку, включавшую более 155 экспонатов из 28 федеральных и региональных музеев, посетили более 17 тысяч человек.

В ходе выставки дочь Марии Ломакиной Марина решила передать в дар Севастопольской государственной художественной галерее картины ее матери.

«Впервые произведения прославленного учителя Кузьмы Сергеевича экспонировались в одном пространстве с его ученицей. Несмотря на преклонный возраст, Марина Алексеевна присутствовала на открытии выставки и в результате нашего тесного взаимодействия решила предать в Крым, в Севастополь часть работ своей матери», – рассказала куратор выставочного проекта Татьяна Нечаева.

Искусствоведы относят М.Ломакину к представителям так называемого «тихого искусства». Художница считается одной из самых талантливых учениц Петрова-Водкина и многое от него переняла, выработав при этом собственный художественный стиль.

Например, она ставила себе задачу показать разрозненные части окружающей действительности как органичные элементы мировой гармонии.

Творческое наследие Марии Ломакиной до 1990-х годов хранилось в семейном архиве дочери, которая систематизировала и описала коллекцию, расшифровала и подготовила к печати дневники матери.

Дочь художницы всю жизнь собирала наследие матери, и хотела, чтобы его увидел мир.

«Примечательно, что мы будем единственным музеем в Крыму, в коллекции которого будут работы уроженки полуострова Ломакиной, мы возвращаем Крыму имя и творческое наследие художницы», — прокомментировал директор музейно-выставочного центра галереи Виталий Зотов,

В числе переданных работ – картины крымского периода жизни художница, а также работы, написанные в 50-х – 60-х годах в подмосковном Загорске, где художница провела последние дни своей жизни.

В Крыму художница писала еще в начале 30-х годов, ее командировали на полуостров для работы над темой «На табачных плантациях».

Однако помимо зарисовок труда табаководов и виноградарей, а также эскизов к тематической картине, она создала много портретов и пейзажей.

Первая персональная выставка Марии Ломакиной состоялась через тридцать лет после ее смерти – в 1993 году в Москве.