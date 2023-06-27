Сейсмологическую службу полуострова нужно срочно спасать

О том, что нынешняя геологическая ситуация требует внимательного отношения к возросшей активности земной коры, «Севастопольской газете» рассказал доцент кафедры географии океанов филиала МГУ им.М.В.Ломоносова в Севастополе Виталий Лысенко.

По его мнению, крупные землетрясения вполне реально предвидеть, но для этого необходимо хотя бы не уничтожать сейсмологическую службу.

– Теоретически Севастополь находится на нескольких разломах, на которых отмечаются центры землетрясений небольшой мощности. Один источники таких землетрясений находится в Севастопольской бухты, другой — на Форосском выступе. Недавно у нас произошло землетрясение, гипоцентр которого находится как раз недалеко от Фороса. Маленькие подвижки наблюдались и в Севастопольской зоне, – рассказал «Севастопольской газете» ученый.

При этом он считает, что это вовсе не означает, что в ближайшем будущем нас обязательно ожидают какие-то катастрофические катаклизмы. Другое дело, что есть признаки, которые указывает, что земля готовится к чему-то страшному.

– Когда это произойдет, сказать сложно, но если бы за процессом шло серьезное сейсмологическое наблюдение, как это было раньше, близость такой катастрофы можно было бы предсказать. Не слишком точно, но со значительной вероятностью, – утверждает В.Лысенко.

Он также счел нужным предупредить об опасности повтора турецкой ситуации, случившейся в феврале 2023 года, когда фактически никто не был готов к катастрофе.

В.Лысенко напомнил, что сейсмологическая служба Севастополя во времена СССР была одной из лучшей на полуострове, в настоящее же время там имеются приборы, которые разве что регистрируют различные толчки. Обработка полученных данных ведется в профильном Институте сейсмологии и геодинамики в Симферополе, работа которого, по словам ученого, также финансируется недостаточно.

– Надо думать, что те, от кого это зависит, ждут, когда произойдет настоящее землетрясение, как, например, Крымское 1927 года. Возможно, тогда вспомнят о сейсмологах. Хотя и тогда землетрясение было для некоторых полной неожиданностью, – печально констатировал В.Лысенко.

— Если сейчас будет новое землетрясение, наверняка появятся заявления, что он нем вполне можно было узнать заранее. Однако, к сожалению, службы, которые занимаются такими прогнозами, бездумно и преступно сокращают, несмотря на то, что в сегодняшних условиях нужно действовать в точностью наоборот! – уверен ученый.