Путевки в детские лагеря будут выдавать справедливо

Механизм распределения путевок, вызывающий бурю недовольства родителей, усовершенствуют. Депутаты заксобрания Севастополя в двух чтениях приняли изменения в региональный закон об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление.

Будет учтен принцип адресности и критерии нуждаемости. Парламентарии предполагают, что нововведения обеспечат социальную справедливость при предоставлении путевок в детские лагеря льготным категориям в «рамках ограниченного бюджета».

Предлагаемые изменения в закон на пленарном заседании 23 июня представила глава парламентского комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова. В пояснительной записке к законопроекту она указывает, что «право на отдых и оздоровление ежегодно реализуют менее 10% детей», которым положена путевка. И перечислены причины этого.

Первая — увеличение населения с 2014 года. Например, за эти годы число школьников увеличилось почти на 15,4 тысячи человек. Вторая — отсутствие в городе достаточного количество детских лагерей. Сейчас в Севастополе более-менее нормально функционирует только «Ласпи» (проектная мощность 1000 человек, фактическая — 500 человек из-за износа инфраструктуры) и «Горный» (проектная мощность — 300 человек, фактическая — 250). Инфраструктура ДОЛ «Омега», «Алсу» и «Чайка» находится в неудовлетворительном состоянии. Частично эту проблему решали за счет покупки путевок в крымские лагеря, но все равно год от года дефицит только увеличивался.

«Объемы бюджетных ассигнований не соответствуют числу детей, имеющих право на получение государственной поддержки в сфере отдыха и оздоровления. Таким образом отмеченная проблема в значительной степени обусловлена несовершенством действующего закона. Принятие нового законопроекта обеспечит социальную справедливость», — говорится в документе.

Как именно будут распределяться путевки по новым правилам пока не совсем понятно. В январе текущего года Е.Глотова, выступая перед депутатами, предложила вариант выделения путевок для льготных категорий детей из расчета один раз в два года. Исключение сделают для детей-сирот.

Законопроект принят депутатами сразу в двух чтениях.