Приглашают прививаться от кори

В городе планируют вакцинировать около 10 тысяч детей и взрослых.

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга рассказал журналистам о вакцинации от кори и подчищающей иммунизации: вакцинации непривитых и не болевших корью ранее, а также привитых однократно детей и взрослых.

- На данный момент в город поступило более 10 тысяч доз отечественных препаратов производства «Микроген» для вакцинации против корьевой инфекции. Кроме этого, было закуплено порядка двух тысяч доз для вакцинации в рамках подчищающей иммунизации, – сообщил главный внештатный эпидемиолог.

По его словам, данная вакцина зарекомендовала себя хорошо, за последние пять лет случаев каких-либо серьезных осложнений после вакцинации зафиксировано не было.

В Севастополе уже сделали прививку около 4,5 тысяч человек. Запланировано к вакцинации 8800 детей и взрослых, к ревакцинации – пять тысяч человек.

Вакцинация от кори показана абсолютно всем гражданам. Дети проходят вакцинацию с одного года жизни, а ревакцинацию – с шести лет. Взрослые могут быть привиты и ревакцинированы в любом возрасте до 55 лет. Люди старше прививаются по физическим показаниям. Вакцинация проводится в два этапа: первый укол и через три месяца — второй. Только после этого иммунитет считается полноценным, а иммунизация – завершенной.

Если в детстве человек прошел вакцинацию, но серологические исследование показали, что количество иммунных тел к кори ниже нормативных показателей, тогда ему необходимо однократно провести бустеризацию имеющегося иммунитета.

Желающий привиться должен быть здоровым, без признаков ОРВИ и не иметь аллергии к тем или иным компонентам вакцины.

Прививку можно получить во всех поликлиниках города. В настоящее время в Севастополе коллективный иммунитет против кори составляет свыше 90%. В последние несколько лет случаев заболевания корью в городе не было.

Корь — острое инфекционное заболевание, которое передаётся от человека к человеку по воздуху и часто приводит к осложнениям. Проявляется общей интоксикацией, сыпью, воспалением верхних дыхательных путей, кашлем, высокой температурой и слабостью. Является высокозаразным заболеванием, поражающим, при отсутствии вакцинации, почти каждого человека, независимо от возраста.