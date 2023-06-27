Повреждены железнодорожные пути в Кировском районе Крыма

Пути железной дороге в Кировском районе Крыма получили повреждения, ремонт которых потребует до 8 часов. Пострадавших в инциденте нет.

«В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов», — сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова.

По информации Минтранса Крыма, на месте аварии ведутся восстановительные работы.

По состоянию на 9.30, задерживаются два поезда дальнего следования и две электрички. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до пгт Ленино и обратно.

Движение поездов обещают восстановить в ближайшее время.