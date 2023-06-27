Посещение леса пока не ограничили

Однако, по его словам, класс может измениться, в зависимости от погодных условий и иных опасных явлений.

– Сейчас у нас класс пожарной опасности невысокий, в связи с тем, что прошли дожди. Но по, если не будет осадков, а будут какие-то иные опасные явления, этот класс повышается. В этом случае может быть введен особый противопожарный режим, – сказал М.Савчин.

Из сделанного им доклада следует, что общее количество зарегистрированных пожаров на территории города в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 22%, в том числе по техногенным пожарам – на 10%, по иным — на 28%.

Основной упор, по его словам, сейчас делается на информирование жителей сельских территорий.

– Проводится работа по информированию жителей и гостей города о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Через СМИ, соцсети и другими способами. Адресно распространено более 800 листовок, проведено 684 беседы с гражданами в населенных пунктах, более 700 профилактических мероприятий с охватом более 2 тыс человек, – отчитался о проделанное работе чиновник.

По его словам, проведенный общегарнизонный смотр готовности сил и средств к курортному сезону показал высокую степень готовности пожарно-спасательных подразделений, к которым к тому же дополнительно привлечены народные дружинники.

Выслушав доклад подчиненного, глава города распорядился сделать вдоль трасс дополнительные прокосы травы.

Он также отметил имеющиеся у МЧС сложности с патрулированием с дронов, запрет их использования не позволяет мониторить обширные территории.

Как подтвердила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, в случае повышения класса пожарной опасности и введения особого противопожарного режима, ее приказом возможно ограничение посещения лесов.

– Обычно мы перекрываем доступ полностью, если класс пожарной опасности в лесах четыре и выше, – сказала Ю.Гаврилова.