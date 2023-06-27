Посещение леса пока не ограничили
Введенный ныне третий класс пожарной опасности не ограничивает посещение леса, сообщил 26 июня директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин.
Однако, по его словам, класс может измениться, в зависимости от погодных условий и иных опасных явлений.
– Сейчас у нас класс пожарной опасности невысокий, в связи с тем, что прошли дожди. Но по, если не будет осадков, а будут какие-то иные опасные явления, этот класс повышается. В этом случае может быть введен особый противопожарный режим, – сказал М.Савчин.
Из сделанного им доклада следует, что общее количество зарегистрированных пожаров на территории города в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 22%, в том числе по техногенным пожарам – на 10%, по иным — на 28%.
Основной упор, по его словам, сейчас делается на информирование жителей сельских территорий.
– Проводится работа по информированию жителей и гостей города о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Через СМИ, соцсети и другими способами. Адресно распространено более 800 листовок, проведено 684 беседы с гражданами в населенных пунктах, более 700 профилактических мероприятий с охватом более 2 тыс человек, – отчитался о проделанное работе чиновник.
По его словам, проведенный общегарнизонный смотр готовности сил и средств к курортному сезону показал высокую степень готовности пожарно-спасательных подразделений, к которым к тому же дополнительно привлечены народные дружинники.
Выслушав доклад подчиненного, глава города распорядился сделать вдоль трасс дополнительные прокосы травы.
Он также отметил имеющиеся у МЧС сложности с патрулированием с дронов, запрет их использования не позволяет мониторить обширные территории.
Как подтвердила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, в случае повышения класса пожарной опасности и введения особого противопожарного режима, ее приказом возможно ограничение посещения лесов.
– Обычно мы перекрываем доступ полностью, если класс пожарной опасности в лесах четыре и выше, – сказала Ю.Гаврилова.