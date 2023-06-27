Оперные вечера возвращаются

Очередная встреча с оперой намечена на 31 июля в 18.30. На этот раз тема вечера — «Великий оперный театр Италии XIX столетия».

Продажа билетов уже открыта на сайте и в кассах Севастопольского академического театра.

В ходе предстоящей лекции зрители узнают о вокальном стиле бельканто, что в переводе означает прекрасное пение. Бельканто требует от исполнителя совершенной техники владения голосом, что и будет продемонстрировано в ходе вечера.

Для певцов, владеющих этим голосом, писали свои оперы композиторы Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди. Произведения этих автором прозвучат и на анонсированном концерте. Это будут арии и ансамбли из опер «Севильский цирюльник», «Травиата», «Аида», «Риголетто», «Любовный напиток» и других.

Вокальные арии исполнят солисты Большого театра Василий Соколов (баритон) и Игорь Янулайтис (тенор), Наталья Риттер и Александра Наношкина.

Им будет аккомпанировать концертмейстер Камерной сцены им.Б.А.Покровского Большого театра, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов Вера Григорьева.

Всего проект включает 10 вечеров. Июльский — станет восьмым из них. Впервые же оперный лекторий состоялся в Севастополе осенью 2021 года.