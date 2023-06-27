Новый Херсонес строят по графику

На стройплощадке археологического парка «Херсонес Таврический» задействовано почти две тысячи рабочих. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ работают круглосуточно семь дней в неделю.

«Ежедневно на площадке трудятся 1950 человек и 104 единицы техники. В нашем распоряжении есть все для успешного ведения строительства. Идем в графике. Задача — завершить объекты второй очереди историко-археологического парка нового поколения «Херсонес Таврический» в 2024 году», — отметил руководитель проекта Марк Родионов.

Сейчас в работе у военстроевцев большой выставочный комплекс, амфитеатр на тысячу зрителей, два молодежных центра, служебные и технические сооружения, инженерные сети. Все строительные процессы осуществляются параллельно.

На 85% построен Музей Крыма (12 тыс.кв.м). Внутреннюю отделку здания и монтаж фасада в античной стилистике выполняют 150 строителей.

«Все изделия для фасада привозим из Москвы и крепим на нержавеющей фасадной подсистеме. Сначала отбираем нужные элементы, доставляем на стройплощадку, делаем 3D-модель монтажа, и только потом устанавливаем. Материал, из которого выполнены составляющие фасада, негорючий, очень прочный и долговечный», — рассказал начальник участка, военстроевец Рустам Курбанов.

К середине июня строители на 85% завершили возведение каркаса из монолита музея Христианства и двух молодежных центров, а амфитеатра — на 90%. На 95% в монолите выполнен коллектор для сетей водоснабжения и канализации. Готово 60% подпорных стен.