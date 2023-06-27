Ликвидатору свалки в Трензиной балке не заплатили за работу

Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства не произвела своевременную оплату ООО «Биопартнер» за произведенные работы по уборке мусорной свалки в Трензиной балке.

Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Рейх проверил ход ликвидации свалки отходов в районе Трензиной балки, которые осуществляется в рамках национального проекта «Экология».



В Трензиной балке подлежит ликвидации загрязнение площадью более 2 га, замусоренных различного рода отходами, с последующей рекультивацией нарушенных земель. Работы ведутся в соответствии с утвержденным планом-графиком по госконтракту, заключенному между ГБУ города Севастополя «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» и подрядчиком – ООО «Биопартнер». В настоящее время завершен первый из трех этапов экологического проекта.



Установлено, что заказчиком не обеспечена своевременная оплата произведенных работ. В этой связи природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Севастополя.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении: нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд.



Устранение нарушений и дальнейшее исполнение работ находятся на контроле прокуратуры.