Глэмпинги в Ласпи проверят на безопасность

Следственный комитет России проверит глэмпинги, построенные на обрыве Ласпинской бухты. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проверить безопасность эксплуатации двухэтажных модульных отелей, возведенных на обвалоопасном участке в районе поселка Ласпи.

«В соцмедиа сообщается о том, что в районе Ласпи вблизи Севастополя построены модульные отели — глэмпинги, свайный фундамент которых, с учетом характера грунта, создает угрозу безопасности» , — сказано в сообщении.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку.

По ее результатам главе Следкома будет представлен доклад.

Напомним, тему строительства модульных отелей в районе поселка Ласпи в мае обсуждали на встрече главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой с депутатами заксобрания.

Тогда руководитель Севприроднадзора заявила, что земельный участок был предоставлен в аренду бизнесменам в рамках не природоохранного, а туристического законодательства. Арендатор стал получателем гранта на установку глэмпингов, которые вскорости и начали возводить.

По словам Ю.Гавриловой, вся работа шла под контролем надзорных органов. Проект освоения лесного участка прошел экспертизу Министерства природных ресурсов РФ.

Однако природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что возводимые строения имеют свайный фундамент, а это с учетом характера грунтов создает угрозу жизни и здоровью людей, которые там поселятся.