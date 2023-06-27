Балетные гала-концерты снова станцуют в Херсонесе

Севастопольский театр оперы и балета 26 и 27 июля порадует севастопольских любителей балета двумя спектаклями, которые организаторы решили посвятить 240-летию основания Севастополя.

Спустя полтора месяца после знаковой для Севастополя даты, артисты Большого, Мариинского театра, Музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко (МАМТ), Новосибирского театра оперы и балета, а также заграничные гости приедут поздравить севастопольцев своим творчеством с юбилейной датой.

Как анонсируется, в программе гала-концерта – две мировые премьеры в постановке английского хореографа, солиста балета МАМТа Джоны Кук.

Оба номера созданы специально для Севастопольского театра оперы и балета. Это будет хореографическая постановка «Нечего терять» на музыку современных композиторов и одноактный балет «Рахманинов. В память» на музыку Сергея Рахманинова. Последний приурочен к 150-летию великого русского композитора.

В гала-концертах примет участие Крымский академический симфонический оркестр, при участии артистов оркестра Большого театра. Дирижер – заслуженный артист РФ Антон Гришанин.

Оба гала-концерта состоятся в рамках Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», начало в 20.00.