Знает о всех проблемах и продолжает работать

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 23 июня в третий раз на своем посту отчитался перед городским парламентом о результатах деятельности своего правительства. На этот раз за 2022 год.

По его собственным оценкам, в прошлом году было много работы, но городское правительство не только нигде не провалилось, но даже достигло прироста по многим показателям. «Сделано много, но нам предстоит разобраться еще с разными сложными ситуациями. Знаю обо всех проблемах. Продолжаем работать!» — заявил губернатор.

Достижения правительства города

Согласно отчета, в прошлом году была введена новая форма соцподдержки — единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей для мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Ее получили 849 севастопольцев. Подразделениям ВС РФ переданы 436 тонн гуманитарной помощи, более трех тонн медикаментов. С 15 июля начнется предоставление земельных участков, уже подготовлено 463 участка.

Кроме этого наконец-то завершили реставрацию Севастопольского художественного музея. При этом сотрудники музея до сих пор не переехали в отремонтированное помещение и продолжают ютится в неприспособленных для музейной работы помещениях кинотеатра «Москва».

Построено два детских садика на Героев Бреста и ул.Верещагина; два ФОКа — один в Верхнесадовом, другой в Каче; школа в бухте Казачьей и Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета РФ. Выполнены капремонты 11 зданий в шести школах.

Были завершены работы на 21 объекте здравоохранения; построены и отремонтированы 87 дорог протяженностью 106,8 км. Благоустроено четыре общественных пространства, завершены работы по текущему ремонту 52 внутриквартальных дорог, проведено благоустройство 18 дворовых территорий в рамках конкурса «Самый дружный двор».

После годового отчета, который депутаты восприняли положительно, они традиционно задали главе города вопросы, тревожащие обычных дителей.

«Севастопольская газета» сделала подбор из самых актуальных заявлений М.Развожаева.

Медицинский кластер

Сроки сдачи так необходимого для растущего города объекта, который три раза уже должен был быть построен, по объективным и субъективным причинам перенесены правительством на 2025 год. В новой интерпретации онкодиспансер и больница скорой помощи должны быть построены в 2024 году. Монтаж оборудования и получение всех необходимых лицензионных бумаг займет еще какое-то время. В первом полугодии 2025-го года объекты должны принять пациентов.

Канализационные очистные «Южные»

Было заявлено, что КОС «Южные» введут в эксплуатацию 2024 году. По словам М.Развожаева, работы по КОС «Южные» идут неплохими темпами. Все полностью перепроектировано. Предстоит госэкспертиза, после чего стройка пойдет активнее.

«Я считаю, что в 2024 году мы с этим проектом справимся», — заверил губернатор.

Индустриальный парк

Индустриальный парк в этом году, как было заявлено ранее, сдан не будет.

Строительные работы там фактически завершены. Но как выяснилось, технологическое присоединение подключить к объекту невозможно. 102-е Предприятие электрических сетей выдало технические условия и должно было обеспечить техподключение парка на необходимый объем мощности. Но в настоящее время эти условия они реализовать не могут. Вопрос решается.

«Не могут ни за ту стоимость, за которую заключен договор, хотя она астрономически растет, не могут даже физически», — похоже, решения по этому вопросу пока нет, глава города обещал проинформировать депутатов, как скоро все прояснится.

Поликлиника на Ерошенко

Ремонт этого медучреждения — притча во языцех. Мучения больных людей продолжаются который год и им не видно ни конца ни края.

М.Развожаев заявил, что по этому вопросу он вообще говорить ничего не хочет и назвал ситуацию «форменным безобразием». По его словам, задачу перед подчиненными он поставил: до конца текущего года объект завершить.

«Просто безответственные люди. Называют одни, вторые, третьи сроки и ничего не делают. Заштрафуем за все нарушения этих деятелей», — пригрозил градоначальник.

Начальная школа гимназия №3

Ремонт в начальной школе-гимназии №3 на ул.Советской давно завершен, но школа до сих пор не функционирует.

Всему виной пресловутый человеческий фактор. По мысли М.Развожаева, в данном случае сложно кого-то обвинять. В рамках капитального ремонта были сделаны дополнительные объемы работы. В том числе и по просьбе администрации школы.

«Наделали дополнительных работ почти на 11 млн рублей. Когда пришло время оплатить работы, администрация эти работы отказалась задокументировать», — доложил глава города.

Теперь акты закрываются через суды, а школа оплатит после решения суда. До завершения судебных процедур ввести объект в эксплуатацию невозможно.

Оздоровление севастопольских детей

Сегодня в городе функционирует только два оздоровительных лагеря: «Ласпи» и «Горный». Cудьба детских лагерей «Омега», «Чайка», «Алсу», «Нахимовец» не очевидна.

Докладчик заверил, что все названные лагеря останутся детскими лагерями. Все зависит от наличия денег, которых как обычно нет, и сроков приведения их в порядок. Для лагеря «Чайка» нашелся благотворитель. Имя которого чиновник назвать отказался.

«Это не инвестиционный проект — просто один из партнеров города проинвестируют в благотворительном смысле», — заявил М.Развожаев.

А по поводу лагеря «Алсу»губернатор объяснил, что палаточные лагеря для детей сейчас вне закона, но вопрос их легализации вынесен на повестку госсовета: «Палаточные лагеря по моему мнению надо возвращать. Вернемся к нему, когда нам законодательство позволит».

Школа искусств

Школа искусств начнет функционировать с 1 сентября. Если там нет доступной остановки транспорта, то ее организуют. В этом учебном году по госзаданию, а значит, на бесплатной основе, будет открыто 800 мест, а в следующем более 1000. Также планируется и платное обучение в кружках для взрослых.

«Содержание учреждения не дешевое, потому оно должно зарабатывать, в том числе обсуждаем предоставление услуг для взрослых в вечернее время», — сказал губернатор.

Рекламные конструкции

Продолжается снос незаконных конструкций. 110 рекламных конструкций готовы быть выставлены на конкурс.

Подготовка пляжей к сезону

Дата 15 июня назначена правительством началом лета и купального сезона. Который год подряд в это время вне всякой логики на всех пляжах начинается их бурное благоустройство. Пляжи превращаются в строительные площадки. Нужно отметить, что за время работы правительства М.Развожаева, пляжей в городе стало на треть меньше.

«По Хрустальному очень поздно провели конкурс на операторство. Не успели в пляжному сезону. Я уже поручение дал, что стройку там надо заканчивать», — сообщил М.Развожаев.

Бездомные собаки. Приют

Губернатор три раза обещал построить приют для бездомных животных, разобраться с озверевшими стаями собак, оккупировавшими город и ставшими реальной опасность для жизни и здоровья горожан. Он обещал, но ничего эффективного сделано так и не было. Собаки продолжают благополучно размножаться.

М.Развожаев назвал этот вопрос традиционным для Севастополя, а хозяев животных, которые выбрасывают их на улицу, безответственными и заверил, что будет настаивать на максимально высоких наказаниях для тех, кто не соблюдает соответствующие правила поведения.

«Потому что у всех нас есть дети, все прекрасно понимают, сколько было трагических случаев. Животные здесь не причем. Вопросы здесь к людям традиционно. В идеале, конечно, нужен приют и как мы говорили — это дело я с себя не снимаю, планировалось его построить на благотворительные средства, но построить его по существующим нормативам — это запредельно», — объяснил губернатор.

Приют по современным стандартам, по его словам, стоит как больница, детсад или школа.

Очередные обещания депутатам и их избирателям розданы. Ждем следующего отчета.